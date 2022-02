A equipa B do Sporting de Braga venceu na tarde desta sexta-feira na deslocação ao Lusitânia de Lourosa, por 3-2, dando um passo importantíssimo na luta pelo acesso à fase de subida à II Liga, com os três pontos somados na abertura da 21.ª e penúltima jornada da primeira fase da Liga 3.

A equipa da casa, comandada por Hélder Pereira, adiantou-se aos 15 minutos de jogo, por Weliton Matos, mas os meninos de Artur Jorge levaram o Sp. Braga a vencer para o intervalo. Álvaro Djaló fez o 1-1 aos 25 minutos e, aos 35, Kobamelo Kodisang fez o 1-2 no marcador.

Na segunda parte, Djaló bisou para o 1-3 aos 54 minutos, o Lourosa ainda se relançou com o golo de Filipe Andrade aos 85 minutos e até esteve perto do empate, mas os três pontos ficaram com os bracarenses, que igualam à condição o Felgueiras 1932 no topo da tabela.

No outro jogo do dia, igualmente na série A, o São João de Ver pôs fim a uma sequência de 11 jornadas sem vencer – exatamente uma volta do campeonato – ao vencer na receção ao Anadia, por 1-0, ultrapassando assim os ‘Trevos da Bairrada’ na classificação. Um golo do jovem formado no Benfica, Pedro Martelo, no último minuto, fez a diferença.

Se na série B a União de Leiria, o Torreense e o Alverca já garantiram acesso à fase de subida, faltando apurar uma equipa, as quatro vagas na série A estão por decidir e os quatro restantes jogos, entre sábado e domingo, prometem total luta pelos pontos antes da última jornada, no próximo fim-de-semana.

SÉRIE A – 21ª JORNADA

Lusitânia de Lourosa-Sp. Braga B, 2-3

São João de Ver-Anadia, 1-0

AD Fafe-AD Sanjoanense (sábado, 15h00)

Felgueiras 1932-V. Guimarães B (sábado, 15h30)

Canelas 2010-Montalegre (domingo, 15h00)

Pevidém-UD Oliveirense (domingo, 15h00)