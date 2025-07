A um mês do regresso à II Liga, o Lusitânia de Lourosa analisa alternativas ao seu estádio, sujeito a «profundas» obras. Segundo apurou o Maisfutebol, os “Leões” estão obrigados à instalação de torniquetes, assim como à reestruturação de zona técnica, setor visitante e sistema de iluminação. Mas a principal empreitada – e dor de cabeça – prende-se com o afastamento das bancadas centrais das linhas laterais.

Por isso, o estádio – com capacidade para 4900 pessoas – poderá ver a lotação reduzida.

Enquanto a estrutura liderada por Hugo Mendes se desdobra em esforços para contrariar a contagem decrescente, o Estádio Cidade Barcelos – casa do Gil Vicente – foi indicado como «recinto alternativo», por mera formalidade exigida pela Liga. Acontece que os “Leões” não pretendem jogar a quase 100 quilómetros de casa.

Ao analisar as infraestruturas elegíveis para os campeonatos profissionais – e descartando os vizinhos e rivais Feirense e Oliveirense – o Lourosa conta com a proximidade do Pedroso, estádio a 18 quilómetros e utilizado pela formação do FC Porto. Seria a alternativa ideal para os recém-promovidos à II Liga.

De resto, o Municipal de Aveiro está a 57 quilómetros e o Estádio do Bessa obriga a uma viagem de quase 30 quilómetros.

Segundo apurou o nosso jornal, os “Leões” estudam alternativas, mantendo conversações com as diferentes partes interessadas.

«As obras são profundas, não criaremos expectativas falsas e será praticamente impossível», disse Hugo Mendes na última semana, quando questionado sobre a possibilidade de disputar a segunda e terceira jornada em Lourosa.

O campeonato da turma de Pedro Miguel, de 57 anos, arranca no fim de semana de 9 e 10 de agosto, na Madeira, ante o Marítimo. Seguem-se as receções a Desp. Chaves e Benfica B, compromissos que vão decorrer longe de Lourosa. Resta saber o quão longe.