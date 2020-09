É uma história inacreditável que nos chega da Taça de Portugal. O Lourosa foi jogar a São João de Ver e acabou por perder por 1-0. Insatisfeito com a equipa, o presidente do Lusitânia de Lourosa deu ordens ao autocarro para regressar a casa... sem os jogadores, referindo aos jogadores que não eram«dignos» e ir no autocarro do clube.

O plantel foi então obrigado a cumprir a distância até Lourosa a pé, num circuito de cerca de cinco quilómetros. O plantel caminhou então durante cerca de uma hora, com todo o material às costas, numa cena insólita e que surpreendeu quem se cruzava com aquela comitiva. A época não começa bem, portanto, para o clube do Campeonato de Portugal.