Quando a alma não é pequena, não há virose que trave a ambição. A tarde deste sábado vai prevalecer na memória de muitos adeptos do Lusitano de Évora, sobretudo pelos dias e minutos que antecederam a receção ao Louletano (1-0).

Para esta importante partida nas contas da subida – os anfitriões lideram a Série D do Campeonato de Portugal, ao cabo de 24 jornadas – o Lusitano temia não contar, pelo menos, com 14 jogadores, afetados por uma virose.

Ainda que a maioria tenha recebido soro fisiológico nas horas que antecederam o encontro, vários pupilos de Pedro Russiano encheram-se de coragem e foram a jogo. Como tal, a entrada no relvado foi feita com máscaras entre os anfitriões.

Apesar de várias novidades no onze inicial do emblema de Évora, o único golo foi aplicado por um nome sonante. O médio Martim Águas – filho de Rui Águas e neto de José Águas – soltou a festa no Campo Estrela à passagem do minuto 83.

Foi o sétimo golo de Martim Águas em 26 jogos disputados nesta época. O médio reforçou o Lusitano no último verão, depois de passagens por U. Santarém, Oriental Dragon, Sintrense, Pinhalnovense, 1.º Dezembro, Vit. Sernache e Casa Pia.

O triunfo selou o apuramento do Lusitano de Évora para a fase de subida do Campeonato de Portugal. A duas jornadas do término desta fase, os alentejanos totalizam 55 pontos, seis de vantagem sobre o Sintrense (3.º). Na vice-liderança segue o Amora, com 51 pontos.

Para a fase de subida, além do Lusitano de Évora, também Vitória de Guimarães B, Leça e Elvas já carimbaram presença. Restam quatro vagas.