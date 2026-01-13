Luto
Há 35 min
Morreu Ali Hassan, ex-jogador do Sporting
Antigo médio e internacional moçambicano tinha 61 anos
Antigo médio e internacional moçambicano tinha 61 anos
Ali Hassan, ex-médio que representou o Sporting entre 1988/89 e 1990/91, morreu aos 61 anos.
O antigo futebolista, internacional por Moçambique, chegou a Portugal precisamente durante a temporada de 1988/89 pela porta do emblema leonino, que o desviou do Benfica no hotel onde estava hospedado e esperava pela assinatura do contrato com os encarnados.
Depois de deixar o Sporting, Ali Hassan cumpriu uma época no V. Setúbal, uma no Amora e duas no Académico de Viseu, antes do fim da carreira no CD Torres Novas.
Em 2021, o Maisfutebol entrevistou-o. Encontrou-o após participar numa missão humanitária em Cabo Delgado.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS