Jorge Valdano emocionou-se em direto ao recordar Diego Maradona, que morreu esta quarta-feira aos 60 anos.

O ex-companheiro de Maradona na seleção argentina, com quem venceu o Mundial de 1986, ficou com a voz embargada na hora de recordar algumas memórias do amigo.

Valdano, que é comentador televisivo, acabou por não conseguir terminar o raciocínio, devido à emoção do momento.