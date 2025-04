Luís Figo escreveu esta terça-feira uma mensagem de condolências depois da morte de Aurélio Pereira, relembrando a importância do papel do antigo responsável pelo recrutamento dos Sporting.

«Este é um dos posts que nunca queres escrever, porque significa que já não estás. O que significas para nós, que nos formámos no nosso clube, não tem palavras, não só por o que significou nas nossas carreiras, mas também pelo trabalho, dedicação e devoção, atingindo a glória para com o Sporting», escreveu o antigo internacional português no Instagram.

«Só me resta estar agradecido de coração pela tua amizade, carinho e estima. Que descanses em paz! Envio as minhas mais sinceras condolências a toda a família», concluiu.

Aurélio Pereira faleceu esta terça-feira, aos 77 anos, e foi o responsável pela descoberta de jogadores como Cristiano Ronaldo, Paulo Futre ou o próprio Luís Figo.