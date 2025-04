Paulo Futre recorreu às redes sociais para reagir à morte de Aurélio Pereira, o homem que o deu a conhecer ao mundo do futebol.

«Estou sem palavras. Os meus mais sinceros pêsames a família do grande homem que me descobriu num parque do Montijo e que tanto fez pelo futebol português e mundial. Até sempre, meu querido Aurélio», escreveu Futre nas redes socias, juntamente com uma fotografia ao lado do «Senhor Formação».