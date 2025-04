Ricardo Quaresma recorreu às redes sociais para assinalar a morte de Aurélio Pereira, antigo coordenador da formação do Sporting que foi um dos responsáveis pelo início do percurso do internacional português.

«Sem o Aurélio Pereira nada tinha acontecido. Obrigado por tudo. Os meus sentimentos para a família», escreveu Quaresma nas redes sociais.

O «Senhor Formação», que descobriu vários talentos dos leões, faleceu esta sexta-feira, na sequência de sucessivas complicações de saúde.