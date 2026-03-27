A futebolista austríaca Alexandra Wimmer morreu esta quinta-feira, aos 20 anos, na sequência de um violento acidente rodoviário ocorrido em Linz. A viatura em que seguia entrou em contramão por motivos ainda desconhecidos e colidiu frontalmente com um camião.

Apesar dos esforços das equipas de socorro, a jovem não resistiu aos ferimentos no local. A passageira, de 15 anos, foi transportada para o hospital com lesões, enquanto o condutor do pesado saiu ileso.

«Estamos profundamente abalados e sem palavras. A Alexandra era demasiado jovem e tinha ainda tantos objetivos e sonhos pela frente. Com o seu sorriso e a sua atitude positiva, ela enriqueceu a nossa associação. Era uma parte importante da nossa comunidade. É difícil expressar em palavras o quanto sentiremos a sua falta», escreveu o FC Blau-Weiss Linz/Union Kleinmünchen, clube da jogadora, nas redes sociais.

Também o Austria Wien manifestou pesar, com uma mensagem nas redes sociais, anunciando que a equipa vai jogar com braçadeiras negras no próximo encontro.