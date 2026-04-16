FOTOS: Restelo despede-se de Vicente Lucas com homenagem emotiva
Antigo internacional português foi lembrado como «lenda» e «imortal» do Belenenses
Vicente Lucas, antigo internacional português que morreu aos 90 anos, foi esta quinta-feira homenageado no Estádio do Restelo por familiares, amigos, antigos companheiros e adeptos do Belenenses, clube que representou durante toda a carreira.
O cortejo fúnebre partiu do Mosteiro dos Jerónimos e contou com forte adesão popular, marcada por cânticos, tarjas e aplausos, antes de a urna ser colocada no centro do relvado, rodeada por jogadores e elementos ligados ao clube.
A cerimónia ficou ainda marcada por várias presenças ligadas ao futebol nacional, como António Simões e Hilário Conceição, antigos companheiros nos «Magriços» de 1966, bem como pelo tributo do presidente do clube, Patrick Morais de Carvalho, que destacou o legado humano e desportivo do antigo defesa-central.
«O Vicente encarna uma série de valores que são cada vez mais raros de encontrar no desporto e, portanto, é uma referência incontornável, daqueles atletas que passa a lenda, a imortal, seguramente», afirmou o dirigente
Internacional por 20 ocasiões por Portugal, Vicente Lucas integrou a histórica seleção portuguesa que alcançou o terceiro lugar no Mundial de 1966, destacando-se, entre outros momentos, pela marcação a Pelé.
Ao serviço do Belenenses, somou 284 jogos e conquistou uma Taça de Portugal, sendo recordado como uma das maiores figuras da história do clube e do futebol português.