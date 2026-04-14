Faleceu, aos 90 anos, Vicente Lucas, figura histórica do Belenenses que disputou o Mundial de 1966 pela Seleção Nacional, cuja equipa ficou para sempre conhecida como os Magriços.

A confirmação do falecimento do antigo defesa, nascido em Moçambique a 24 de setembro de 1935, foi dada pelo Belenenses, numa publicação nas redes sociais em que o recorda como «o Homem que secou Pelé».

Recordado pelo clube de Belém, que representou durante 12 temporadas, como «um Homem bom, simples, modesto e afável, que não gostava de afirmações sensacionalistas», Vicente Lucas era «uma lenda não só do nosso Clube como do futebol português e mundial, (re)conhecido pelo seu desportivismo, correção, nobreza de caráter e valor futebolístico», pode ler-se na nota partilhada pelo Belenenses.

Irmão de Matateu, outro nome incontornável dos azuis do Restelo e do futebol português, Vicente Lucas começou por atuar em posições mais adiantadas, acabando por recuar no terreno ao longo do tempo para terminar a carreira como defesa.

O Belenenses recorda ainda um artigo publicado na France Football, em junho de 1955, dedicado a Vicente Lucas: «Não terminemos sem rever o comportamento de um elemento do Belenenses que confirmou toda a sua classe, o médio-esquerdo Vicente Lucas, o irmão de Matateu. Que atividade! Quer estar em toda a parte ao mesmo tempo. Ele é tão bom na defesa como no ataque. Com um estilo de uma souplesse magnífica, efetua um vai-e-vem contínuo. Com 19 anos, Vicente Lucas é, sem dúvida alguma, um dos melhores médios europeus.»

No currículo, Vicente Lucas conta uma Taça de Portugal, conquistada em 1960 pelo Belenenses, clube que representou em 284 ocasiões. Foi ainda internacional português por 20 vezes.

A Federação Portuguesa de Futebol reagiu «com profunda tristeza e consternação» à notícia do falecimento de Vicente Lucas, «protagonista incontornável do futebol português e figura maior da história do Clube de Futebol Os Belenenses».

Aos familiares e amigos de Vicente Lucas, o Maisfutebol endereça os mais sentidos pêsames.

[Artigo atualizado às 23h26]