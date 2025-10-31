Bruno Fernandes, internacional português que representou o Boavista nos escalões de formação, evocou a memória de Dona Lourdes, conhecida adepta do clube axadrezado e dona da Tasca da Badalhoca, que faleceu, esta semana, aos 76 anos.

«Um obrigado nunca será suficiente. O meu padrinho estará à sua espera com uma sandes de presunto na mão», publicou o futebolista do Manchester United, nas redes sociais, juntamente com uma foto que retrata uma das suas visitas à Tasca da Badalhoca.

Maria de Lourdes trabalhou durante 60 anos na Tasca da Badalhoca, cujas paredes estão decoradas com vários adereços do Boavista. O clube homenageou-a em 2023 e irá cumprir um minuto de silêncio em sua memória nos jogos do próximo fim de semana.