Pelo menos sete pessoas morreram, esta segunda-feira, na sequência do despiste de um autocarro que transportava uma equipa de basquetebol sub-19, que capotou numa ribanceira numa estrada no estado do Ceará, no Nordeste brasileiro, informou o Corpo de Bombeiros.

Cerca de 30 pessoas que estavam dentro do autocarro ficaram feridas e receberam assistência médica, segundo autoridades de saúde e segurança pública do estado do Ceará.

A equipa de basquetebol, da Associação Desportiva e Cultural de Juazeiro do Norte (ADEJU), tinha sido campeã da Copa Sobral de Basquete de 2026 sub-19, horas antes do acidente rodoviário.

O veículo transportava a equipa masculina e seguia para Juazeiro do Norte, cidade de origem da equipa.

Entre os mortos contam-se seis atletas, que tinham entre 15 e 18 anos, e um membro da comissão técnica, de 22 anos, sendo que todos eram alunos e ex-alunos de escolas da região.

As causas do acidente ainda são desconhecidas e as autoridades investigam se se tratou de um problema mecânico do veículo ou de uma falha do motorista, que deixou o hospital e prestou depoimento à polícia, segundo a imprensa local.

A prefeitura de Juazeiro do Norte decretou luto oficial de três dias perante a tragédia.

Já a Secretaria da Educação do estado do Ceará informou, em comunicado, que seguirá «acompanhando o caso e colaborando com as autoridades responsáveis, adotando as medidas necessárias para assegurar o atendimento às pessoas envolvidas».

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, usou as redes sociais para manifestar solidariedade aos amigos e familiares das vítimas. «Que Deus conforte o coração de todos neste momento de imensa dor», escreveu.