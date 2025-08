Jeferson Merli, de 27 anos, morreu na tarde de sábado, numa praia fluvial do Parque Nacional da Peneda-Gerês, em Terras de Bouro. De acordo com o Jornal de Notícias, o guarda-redes do Desp. Caldelas foi vítima de afogamento e encontrado sem vida pelas 21h30.

Representava o Desp. Caldelas há um ano. Desde 2021, passou por Condor, Águias da Graça, AD Lage e Terras do Bouro.

Este domingo, em comunicado, o Desp. Caldelas recorreu às redes sociais.

«É com enorme tristeza e profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento do nosso guarda-redes Jeferson Merli. O Jeferson, que recentemente tinha renovado com o nosso clube, deixa-nos não só a sua dedicação dentro de campo, mas também a amizade, o profissionalismo e o espírito de união que sempre o caraterizaram.»

«Neste momento de dor, o Caldelas manifesta a sua solidariedade e endereça as mais sentidas condolências à família, aos amigos e a todos aqueles que tiveram o privilégio de com ele conviver. O nosso clube jamais esquecerá a sua entrega e a marca que deixou em todos nós. Descansa em paz, Jeferson.»

O Maisfutebol apresenta sentidas condolências a família e amigos de Jeferson Merli.