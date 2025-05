Morreu Carlos Alberto Fonseca Esteves, antigo presidente do Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). Tinha 85 anos.

Carlos Esteves desempenhou funções na presidência do CA entre 1983 e 1985 e também foi, no seu percurso, o responsável máximo pela arbitragem na Associação de Futebol de Lisboa. Foi ainda presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF).

Foi ainda presidente do Sport Lisboa e Águias e dirigente da Associação de Andebol de Lisboa.

«Lamento profundamente a perda de uma figura tão importante na história da arbitragem do futebol em Portugal. A sua dedicação e contributo para o desenvolvimento desta atividade devem ser recordados e valorizados», referiu o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, em nota oficial.

«Carlos Esteves foi uma referência para todos nós na arbitragem. Eu recordo-o por uma razão muito particular, pois era o presidente quando subi aos nacionais. Sempre mantivemos uma relação próxima e cordial. Fica na memória da família da arbitragem com o respeito e admiração que merece», disse o presidente do CA da FPF, Luciano Gonçalves.