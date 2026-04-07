O treinador do Casa Pia, Álvaro Pacheco, está de luto pela morte da mãe, Maria Alice Teixeira, que faleceu aos 92 anos, em Felgueiras. A notícia surge poucas horas depois do empate (1-1) frente ao Benfica, em jogo da 28.ª jornada da Liga.

O funeral de Maria Alice Teixeira está marcado para quarta-feira, às 16h00, na Igreja Paroquial de Moure.

O Casa Pia já reagiu publicamente à perda, deixando uma mensagem de apoio nas redes sociais. «A família casapiana está consigo, mister», pode ler-se numa publicação do clube no Instagram.

Aos familiares, aos amigos e a Álvaro Pacheco, o Maisfutebol apresenta as mais sentidas condolências.

Casa Pia-Benfica, 1-1 (crónica)
Casa Pia-Benfica, 1-1 (destaques)