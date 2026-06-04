Bobby Tambling, figura histórica do Chelsea, faleceu, esta quinta-feira, aos 84 anos, confirmou o clube londrino.

Vencedor da Taça de Inglaterra pelos Blues em 1965, Tambling foi o melhor marcador da história do clube durante 45 anos, até que Frank Lampard superou os seus 202 golos em 2013.

«O futebol foi a sua vida e o Chelsea foi a sua casa para sempre. Não havia lugar onde fosse mais feliz do que em Stamford Bridge a falar de futebol com os adeptos. Vamos sentir muito a sua falta», comentou o porta-voz da família, citado pelo clube de Londres.

Bobby Tambling foi avançado do Chelsea entre 1958 e 1970. Representou ainda o Crystal Palace antes de emigrar para a República da Irlanda, onde jogou no Cork Celtic, no Cork City, no Waterford e no Shamrock Rovers, onde terminou a carreira, em 1979.

A sua aptidão para marcar golos levou-o a representar a seleção inglesa em três ocasiões.

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