Chelsea: morreu o goleador lendário Bobby Tambling
Internacional inglês é o segundo melhor marcador da história do clube londrino
Internacional inglês é o segundo melhor marcador da história do clube londrino
Bobby Tambling, figura histórica do Chelsea, faleceu, esta quinta-feira, aos 84 anos, confirmou o clube londrino.
Vencedor da Taça de Inglaterra pelos Blues em 1965, Tambling foi o melhor marcador da história do clube durante 45 anos, até que Frank Lampard superou os seus 202 golos em 2013.
«O futebol foi a sua vida e o Chelsea foi a sua casa para sempre. Não havia lugar onde fosse mais feliz do que em Stamford Bridge a falar de futebol com os adeptos. Vamos sentir muito a sua falta», comentou o porta-voz da família, citado pelo clube de Londres.
Bobby Tambling foi avançado do Chelsea entre 1958 e 1970. Representou ainda o Crystal Palace antes de emigrar para a República da Irlanda, onde jogou no Cork Celtic, no Cork City, no Waterford e no Shamrock Rovers, onde terminou a carreira, em 1979.
A sua aptidão para marcar golos levou-o a representar a seleção inglesa em três ocasiões.
Chelsea Football Club has very sadly lost one of our most legendary players with the passing of Bobby Tambling at the age of 84.— Chelsea FC (@ChelseaFC) June 4, 2026
We send our deepest condolences to Bobby’s family and friends at this difficult time.