Diogo Bicho, jovem ciclista de 17 anos, morreu este domingo, depois de ter sido atropelado por um carro na Estrada Nacional 248, em Ponte da Lage, concelho de Arruda dos Vinhos.

Segundo a agência Lusa, que cita fonte dos bombeiros, a viatura ligeira despistou-se e colidiu com dois ciclistas, provocando um morto e três feridos, dos quais dois com gravidade.

Diogo Bicho acabou por falecer, enquanto o outro ciclista, também de 17 anos, foi transportado com ferimentos graves para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, assim como uma criança de 10 anos, que seguia no carro. O ferido leve era outro ocupante do automóvel.

Os Bombeiros Voluntários de Arruda dos Vinhos foram alertados às 12h43. No local, estiveram 15 operacionais dos bombeiros, apoiados por cinco viaturas, e quatro veículos da GNR, incluindo do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV).