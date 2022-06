A organização da Meia Maratona do Douro Vinhateiro reagiu, em comunicado, à morte de Cláudia Calçada, antiga futebolista, que sofreu uma paragem cardiorrespiratória na prova.

«Estamos de rastos, devastados, trucidados. A Cláudia partiu. São as palavras que mais nos custam a escrever desde que iniciamos este projeto há dezassete atrás. Estamos profundamente tristes por esta tragédia, pela Cláudia, pelos pais, pelo irmão, pelo namorado e por todos os muitos Amigos que a rodeavam. A Cláudia era uma força da natureza, atleta, professora de educação física e desporto, proprietária e professora de um ginásio, uma menina alegre e com uma vitalidade contagiante. Com 29 anos tinha toda uma vida à sua frente», refere a nota, assinada por Paulo Costa.

A organização revela que Cláudia «corria a sua primeira Meia Maratona, ao lado do namorado e de um grande amigo».

«Estavam felizes e corriam juntos quando, ao KM14, se sentiu mal. Parou, sentou-se e entrou em Paragem Cardiorrespiratória. Socorrida de imediato pelo namorado, amigos e atletas que ali passavam, foi acionada a emergência médica da prova, a cargo da Cruz Vermelha Portuguesa, que imediatamente se deslocou para o local e, após manobras de reanimação e utilização do DAE, conseguiram reverter a situação e recuperar os batimentos cardíacos à Cláudia. Por indicação da Cruz Vermelha Portuguesa foi chamada a VMER do Centro Hospitalar de Vila Real para transição da atleta para este hospital, em total segurança. Já no Hospital a Cláudia estabilizou e na segunda-feira encontrava-se estável e com sinais positivos de recuperação. Infelizmente na terça piorou e na quarta-feira ao final do dia acabou por falecer», referem.

O funeral realiza-se este domingo, 5 de Junho, pelas 15 horas, na Igreja Paroquial de Lagares, em Felgueiras.



Entre agradecimentos a todos aqueles que socorreram Cláudia na prova, a organização da Meia Maratona do Douro Vinhateiro acaba a dizer que «o pelotão nacional está de luto». «Uma vez mais, resta-nos endereçar os sentimentos a todos os que fazem parte da vida desta jovem desportista e, principalmente, endereçar um abraço do tamanho do céu aos pais, ao irmão e ao namorado», conclui o comunicado.