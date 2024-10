Clésio Ricardo, treinador do Clube Recreativo Infante de Sagres, morreu na última madrugada, após sofrer um ataque cardíaco durante um jogo de veteranos.

O técnico de 46 anos era também presidente da junta de freguesia de Sagres, em Vila do Bispo, no Algarve.

«O Clube Recreativo Infante de Sagres manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento do nosso querido treinador Clésio Ricardo, endereçando à família e amigos as nossas mais profundas e sinceras condolências, enaltecendo os anos de esforço e dedicação ao clube. Que descanse em paz», lê-se na nota do clube nas redes sociais.

Já a Câmara Municipal de Vila do Bispo decretou luto municipal por três dias, destacando o «enorme empenho, disponibilidade e dedicação à freguesia e à sua população durante o exercício das suas funções autárquicas», assim como a «muita paixão e entrega para com os atletas».

Clésio esteve recente no programa «Goucha», da TVI, onde recordou episódios trágicos da sua vida, entre os quais o momento em que ficou em cadeira de rodas, devido a cirurgias que correram mal e a morte do filho, em 2022, vítima da queda numa ravina.

À família enlutada, o Maisfutebol endereça sentidas condolências.