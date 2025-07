A Assembleia da República lembrou, na tarde desta sexta-feira, Diogo Jota como uma referência de «trabalho, humildade e superação» e manifestou pesar pela morte «trágica e precoce» do jogador e do irmão André Silva.

O voto de pesar foi apresentado pelo presidente do parlamento, José Pedro Aguiar-Branco, e aprovado por unanimidade pelos deputados, ao qual o Governo se associou.

No texto é manifestada «profunda consternação pela morte trágica e precoce dos dois irmãos» e endereçadas as condolências à família, amigos e colegas, «na certeza de que o seu legado de talento, dedicação e serviço ao país permanecerá, e continuará a marcar o futebol português».

Na quinta-feira, Diogo Jota, de 28 anos, e André Silva, de 25, morreram na sequência de um acidente de viação, em Zamora

«Diogo Jota pertencia a uma geração de atletas que tem contribuído para elevar o futebol português a um novo patamar de excelência técnica e de trabalho coletivo. O testemunho dos seus companheiros de equipa e daqueles que com ele trabalharam dá nota dos valores humanos e do espírito de “fairplay” que pautavam a sua conduta.»

«À semelhança do seu irmão, que era avançado do Penafiel, parecia ter pela frente um futuro longo e promissor, tanto no plano pessoal como no campo profissional», foi lembrado no texto.