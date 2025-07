Diogo Jota ia a caminho de Liverpool, na companhia do irmão André Silva, quando sofreu o acidente fatal, que acabou na morte dos dois jovens. O internacional português preparava-se para começar uma nova temporada nos Reds, mas estava desaconselhado a fazer a viagem de avião pelos médicos, por ter sido operado recentemente.

Por isso ia de carro até Santander, para posteriormente apanhar o barco até Inglaterra.

Em declarações à BBC, de resto, as autoridades espanholas confirmaram outras informações relativamente à morte de Diogo Jota e do irmão André Silva.

«A informação que temos até ao momento é que o carro, um Lamborghini, sofreu um acidente de viação e despistou-se devido ao rebentamento de um pneu durante uma ultrapassagem. Foi na madrugada, 00h30 [locais], no município de Cernadilla, na província de Zamora. O carro incendiou-se e os dois ocupantes morreram», explicaram as autoridades, confirmando as identidades dos irmãos.

As autoridades da região de Zamora confirmaram, às 7h16 desta quinta-feira, o óbito de Diogo Jota e André Silva.