Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato de Jogadores, reagiu, na manhã desta quinta-feira, à morte de Diogo Jota e André Silva, irmãos que perderam a vida na sequência de um acidente em Zamora.

«Não tenho palavras para descrever o quão devastante é saber que o Diogo e o André partiram, desta forma tão cruel. Dois seres humanos extraordinários, de uma humildade, atenção e cuidado com os outros inexcedível. Acima do tremendo talento futebolístico, eram pessoas boas, que me marcaram a mim e a toda a minha equipa no Sindicato nos Jogadores.»

«Com a fé que nos guia nestes momentos, perdemos um dos ídolos desta geração, perdemos dois homens de grande valor, mas temos de honrar o seu legado seguindo um exemplo de bondade e a sua forma de estar na vida. Descansem em paz, Diogo e André. Este é um dia muito triste, para o futebol e para Portugal».

As autoridades da região de Zamora confirmaram, às 7h16 desta quinta-feira, o óbito de Diogo Jota e André Silva.