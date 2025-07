Marcelo Rebelo de Sousa reagiu às mortes de Diogo Jota e André Silva, em declarações à RTP, em Lisboa.

«Mais do que consternação, é um choque. O Diogo Jota vivia um momento muito feliz da carreira profissional e a nível familiar. Ambos tinham um futuro pela frente. No dia a dia, esperamos que partam os mais velhos, não os mais jovens. É um choque, também, pela forma como aconteceu. Todos sabem o que significou o Diogo Jota para a nossa Seleção. Não posso deixar de recordar o último abraço que lhe dei, em Munique, depois da vitória na final da Liga das Nações. Ninguém poderia imaginar que seria o último abraço.»

O Presidente da República não garantiu a presença das cerimónias fúnebres, uma vez que viaja, esta sexta-feira, para Cabo Verde, a fim de celebrar os 50 anos da independência daquele país. As cerimónias decorrem no sábado, pelo que Marcelo Rebelo de Sousa apenas regressará no domingo.

«Talvez regresse um pouco mais cedo, para eventualmente estar nas cerimónias fúnebres, se forem no domingo. O Diogo Jota deu o melhor que podia em afeto, dedicação e humildade. Era muito humilde. Por essas alegrias, devemos agradecer», terminou.