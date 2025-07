A UEFA decretou dois dias de luto pela morte de Diogo Jota e do irmão André Silva.

«Em nome do futebol europeu, estamos profundamente tristes ao saber do trágico falecimento de Diogo Jota, jogador da Seleção portuguesa e do Liverpool, juntamente com o irmão André Silva. Os nossos pensamentos estão com a família, amigos, colegas de equipa e todos os afetados», lê-se em comunicado.

Face a este trágico acidente, a Seleção Nacional feminina vai entrar com fumos nas camisolas, na estreia no Europeu, e vai ser cumprido um minuto de silêncio.