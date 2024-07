O guarda-redes Justin Cornejo morreu esta terça-feira, aos 20 anos, confirmou o Barcelona, do Equador, equipa onde alinhava o jovem futebolista.

Cornejo estava internado na sequência de uma queda no chuveiro, no passado domingo. A Conmebol e a federação equatoriana chegaram mesmo a lamentar a morte do jogador, mas o clube veio desmentir, indicando que este se encontrava em «estado crítico». A imprensa do país adiantou que o guarda-redes estava em morte cerebral, mas permanecia ligado às máquinas, a pedido dos pais.

Já esta terça-feira, veio a confirmação da morte. «Nenhuma palavra ou frase pode aliviar a dor que sentimos agora. A lembrança que nos deixas será o que nos dará a força necessária para sair desta situação. Justin estarás sempre nos nossos corações. Descansa em paz, amigo. Nós amamos-te», lê-se na publicação do clube de Guayaquil.

Ninguna palabra o frase, nos podrá quitar el dolor que tenemos en estos momentos.



El recuerdo que nos deja a todos, será lo que nos dará la fuerza necesaria para salir de esto.



Justin siempre estarás en nuestros corazones 💛💛💛.



Descansa en paz amigo 🧤.



Te queremos… pic.twitter.com/x03hS6H4ZP — BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) July 16, 2024

Cornejo, internacional jovem pelo Equador, era o atual terceiro guarda-redes do Barcelona. A equipa tem jogo marcado para a madrugada de quinta-feira com o RB Bragantino, de Pedro Caixinha, mas está a tentar adiar a partida.