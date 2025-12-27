Fernando Martín, treinador da equipa B feminina do Valência, faleceu, aos 44 anos, na sequência de um acidente durante uma viagem de barco, na Indonésia, que vitimou também três dos seus filhos.

A notícia foi confirmada pelo clube espanhol, depois de terem sido consultadas as autoridades locais.

«Queremos enviar, num momento tão difícil para todos, o nosso apoio e condolências aos familiares, amigos e companheiros do clube», escreveu o emblema Ché nas redes sociais.

De acordo com a imprensa indonésia, o barco, que transportava 11 tripulantes, sofreu uma avaria e virou devido à forte ondulação. Sete pessoas foram resgatadas com vida após o acidente, entre elas a esposa e uma filha de Fernando Martín.

