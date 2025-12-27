Valência: treinador e três dos seus filhos morrem em acidente de barco
Tragédia deu-se na Indonésia. Fernando Martín treinava a equipa B feminina do clube espanhol
Fernando Martín, treinador da equipa B feminina do Valência, faleceu, aos 44 anos, na sequência de um acidente durante uma viagem de barco, na Indonésia, que vitimou também três dos seus filhos.
A notícia foi confirmada pelo clube espanhol, depois de terem sido consultadas as autoridades locais.
«Queremos enviar, num momento tão difícil para todos, o nosso apoio e condolências aos familiares, amigos e companheiros do clube», escreveu o emblema Ché nas redes sociais.
De acordo com a imprensa indonésia, o barco, que transportava 11 tripulantes, sofreu uma avaria e virou devido à forte ondulação. Sete pessoas foram resgatadas com vida após o acidente, entre elas a esposa e uma filha de Fernando Martín.
El Valencia CF está profundamente consternado tras el fallecimiento de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, y tres de sus hijos en un trágico accidente de barco sufrido en Indonesia, tal y como han confirmado las autoridades locales.— Valencia CF (@valenciacf) December 27, 2025
