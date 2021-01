O Alverca informou, na manhã desta quinta-feira, que faleceu Alex Apolinário, o jogador que sofreu uma paragem cardíaca no jogo de domingo, com o Almeirim.

O atleta brasileiro foi reanimado ainda no relvado e transportado para o Hospital de Vila Franca de Xira, mas o prognóstico foi sempre muito reservado. Não só pela resposta que o coração daria, mas pelos efeitos que a paragem cardíaca provocara a nível cerebral.

O comunicado agora publicado revela precisamente o «falecimento por morte cerebral».

Alex Apolinário tinha 24 anos. Formado no Botafogo de São Paulo, foi depois recrutado pelo Cruzeiro, clube no qual chegou à equipa principal. Passou depois pelo Atlético Paranaense e em janeiro de 2019 veio para Portugal e para o Alverca.

Na época passada marcou o primeiro golo da vitória sobre o Sporting (2-0), na Taça de Portugal.

Morreu esta quinta-feira, quatro dias depois da paragem cardíaca sofrida em campo.

Ao FC Alverca e à família e amigos de Alex Apolinário, o Maisfutebol apresenta sentidas condolências.

Eis o comunicado:

O FC Alverca Futebol SAD e o FC Alverca comunicam.

Com profundo pesar comunicamos, de acordo com as informações prestadas pelo corpo médico do Hospital de Vila Franca de Xira, o falecimento por morte cerebral do nosso atleta Alex Sandro dos Santos Apolinário, esta manhã.

O FC Alverca Futebol SAD prestará todo o apoio necessário a seus familiares.

Neste momento de luto todas as atividades do FC Alverca estão canceladas.