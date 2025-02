Ricardo Quaresma, antigo jogador do FC Porto, recorreu às redes sociais para prestar homenagem a Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente que dirigiu o clube durante 42 anos e faleceu este sábado.

«Partiu o homem que fez do FC Porto um gigante. Jorge Nuno Pinto da Costa não foi apenas um presidente, foi uma lenda viva, um líder que mudou a história do futebol português e elevou o nome do FC Porto ao topo do mundo. Com ele, o clube tornou-se sinónimo de ambição, conquista e glória», escreveu Quaresma nas redes sociais.

«Tive a honra de vestir esta camisola e sentir o peso da sua história, marcada pelo seu legado. A sua paixão, determinação e visão tornaram possível aquilo que muitos julgavam impossível. Todos os portistas e amantes do futebol sentem a sua partida, mas a sua memória será eterna. Obrigado por tudo, Presidente. Descanse em paz», concluiu o jogador, que representou o FC Porto em dois períodos, de 2004 a 2008 e 2013 a 2015.