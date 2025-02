O presidente do FC Porto, André Villas-Boas, assumiu a vontade de honrar e propagar o legado de Pinto da Costa, que morreu no sábado, aos 87 anos.

«Dia pesado e difícil para todos os portistas. Queremos muito honrar o legado de Pinto da Costa neste clube, propagá-lo e continuar a fazer um trabalho bem feito à medida do que ele fez pelo FC Porto, pela cidade e pela região Norte. É a maior recompensa e retribuição que lhe podemos dar», disse o sucessor de Pinto da Costa na liderança do clube, em declarações ao Porto Canal.

Villas-Boas também endereçou, em nome do FC Porto, os seus sentimentos a toda a família de Pinto da Costa.

«Em nome do FC Porto, da instituição, clube, direção e administração passar os meus mais sinceros sentimentos a toda família. Aos filhos Alexandre e Joana, à Claudia [esposa] e a todos os seus mais próximos, os mais sinceros sentimentos pela vossa perda enorme. Uma perda enorme para todos os portistas. Uma pessoa com a qual todos aprendemos a viver a e a sentir nas mais variadas formas», lembrou.

O presidente dos azuis e brancos também sublinhou o «pleno portismo» de Pinto da Costa, a quem agradeceu por «tantas alegrias, tantas vitórias e tantos fins de semana de felicidade» à frente do FC Porto.

Villas-Boas, refira-se, deixou o estágio do FC Porto no Algarve e regressou ao Porto no final da noite de sábado. Os dragões jogam este domingo no Estádio do Algarve com o Farense (18h00).