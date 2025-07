A FIFA juntou-se às centenas de mensagens de dor pela morte de Diogo Jota e do irmão André Silva, durante a madrugada desta quinta-feira, num acidente de viação em Espanha.

«Os pensamentos de todos na FIFA estão com a família e os amigos de Diogo e André, os seus clubes e todos vocês da Federação Portuguesa de Futebol neste momento tão difícil. Que ambos descansem em paz», escreveu.

Já Gianni Infantino, presidente da FIFA, emitiu também um comunicado, para garantir que os dois irmãos não serão esquecidos.

«Estou profundamente triste ao saber do trágico falecimento de Diogo Jota e do seu irmão André Silva. Com apenas 28 anos, Diogo Jota teve uma carreira fantástica, enquanto o seu irmão André prosperava no Penafiel. A ausência de ambos vai ser sentida por.»

«Em nome da FIFA e de toda a família do futebol, os meus pensamentos estão com a família e com os amigos, bem como com todos os membros de Liverpool, Penafiel e Federação Portuguesa de Futebol. Que descansem em paz.»