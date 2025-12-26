França: faleceu Jean-Louis Gasset, figura histórica do Montpellier
Antigo jogador e treinador do emblema francês morreu, esta sexta-feira, aos 72 anos
Faleceu, aos 72 anos, Jean-Louis Gasset, filho de um dos fundadores do Montpellier e antigo jogador e treinador do clube francês.
«Filho da casa, marcou todos aqueles que com ele se cruzaram pelo seu profissionalismo, pela sua gentileza e pela sua vontade de transmitir conhecimento», escreveu o emblema gaulês na nota de pesar publicada nas redes sociais.
Jean-Louis Gasset é filho de Bernard Gasset, um dos membros fundadores do clube, e treinou a equipa principal do Montpellier em três ocasiões, a última entre outubro de 2024 e abril de 2025, marcada pela despromoção à Ligue 2.
Foi ainda adjunto de Laurent Blanc na seleção francesa e selecionador da Costa do Marfim, para além de ter orientado o Saint-Étienne, o Bordéus e o Marselha.
💫 Le MHSC a appris ce jour avec une immense tristesse la disparition de Jean-Louis Gasset.— MHSC (@MontpellierHSC) December 26, 2025
Fils de Bernard Gasset, l’un des membres fondateurs du club Pailladin aux côtés du Président Louis Nicollin, Jean-Louis a successivement été joueur, éducateur puis entraîneur de l’équipe… pic.twitter.com/F48lz1CFBT