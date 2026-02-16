O Clube Futebol Benfica está de luto pela morte de Mariana Rocha, média de 22 anos que fez formação no clube e representou a equipa principal na última época, com um golo em nove jogos.

«A Mariana foi jogadora da nossa equipa feminina, Team Manager e também treinadora da formação, acompanhando e inspirando as nossas atletas mais jovens com dedicação, coragem e um enorme espírito de equipa. Deixa uma marca humana e desportiva que permanecerá para sempre», escreve o clube nas redes sociais, esclarecendo que o velório está agendado para terça-feira às 17 horas. O funeral vai ter lugar na quarta-feira, às 10h30, «com partida do corpo às 11h na Igreja de São Baptista do Lumiar».

Mariana Rocha deixou um desejo: «Não chorem quando se lembrarem de mim. Deem graças a Deus pelos bons tempos que passámos juntos; dei-vos a minha amizade, pensem na felicidade que me deram. Agradeço-vos pelo amor de cada um».

Aos amigos e familiares, o Maisfutebol apresenta as mais sentidas condolências.