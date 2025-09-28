García Cuesta, antigo selecionador de Portugal de andebol, faleceu este domingo. A informação foi partilhada pela Real Federação Espanhola (RFEB), que manifestou o «mais profundo pesar».

A Federação de Andebol de Portugal também já reagiu. «À família e aos amigos, a Direção da Federação de Andebol de Portugal expressa as mais sentidas e profundas condolências», escreveu em comunicado.

O espanhol, que tinha 78 anos, orientou Portugal entre 1999 e 2995. Liderou, portanto, a seleção lusa nos Europeus de 2000, 2002 e 2004 e nos Mundiais de 2001 e 2003.

Treinou também as seleções de Espanha, Brasil, Egito e Estados Unidos. Enquanto jogador foi também internacional, tendo participado nos Jogos Olímpicos de Munique de 1972.

As cerimónias fúnebres vão decorrer este domingo e também na segunda-feira em Gijón, Espanha.