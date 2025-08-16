A Federação Portuguesa de Futebol decretou um minuto de silêncio, em todos os jogos das competições por si organizadas, nos jogos disputados neste fim de semana de 16 e 17 de agosto.

Joaquim Oliveira foi um empresário que se destacou pelos negócios na área dos direitos televisivos, publicidade e marketing no desporto, especialmente no futebol. Tinha uma forte ligação aos media e era presidente do Conselho de Administração da Olivedesportos e da Sport TV, que fundou.

Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, recorda-o como «uma figura importantíssima na promoção e desenvolvimento do futebol português, que fica inegavelmente mais pobre com a sua partida».