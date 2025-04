O Benfica reagiu à morte do Papa Francisco, que faleceu esta segunda-feira, no site oficial do clube.

«O Sport Lisboa e Benfica manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Sua Santidade o Papa Francisco, líder inspirador da Igreja Católica e referência mundial de humildade, solidariedade e diálogo», pode ler-se no texto publicado.

De recordar, o Sumo Pontífice morreu esta segunda-feira e multiplicam-se as mensagens de pesar pelo Mundo fora.

Leia aqui o comunicado do Benfica:

«O Sport Lisboa e Benfica manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Sua Santidade o Papa Francisco, líder inspirador da Igreja Católica e referência mundial de humildade, solidariedade e diálogo.»

«Apaixonado pelo futebol, o Papa Francisco sempre reconheceu no desporto um instrumento de paz, inclusão e fraternidade entre os povos. O Sport Lisboa e Benfica recorda com emoção a honra de ter sido recebido por Sua Santidade no Vaticano, num encontro que ficará para sempre na memória da instituição. Em nome do Sport Lisboa e Benfica, expressamos as mais sentidas condolências à Igreja Católica, à comunidade crente em todo o mundo, e ao povo argentino, sua pátria de origem.»