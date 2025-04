O presidente do San Lorenzo, Marcelo Moretti, revelou que o novo estádio do clube será nomeado de Papa Francisco, depois de o malogrado sumo pontífice lhe ter dado, pessoalmente, o aval a essa possibilidade.

«Numa visita, em setembro de 2024, levei muitos presentes do clube e pedi a sua autorização para que o novo estádio que vamos construir no bairro de Boedo tivesse o nome “Papa Francisco”. Ele aceitou, com grande emoção», contou Moretti, ao jornal espanhol Marca.

O dirigente acrescentou que o Papa «autografou uma camisa simbólica do clube, que guardamos em segurança». «Quando o novo estádio for inaugurado, vamos exibi-la a todos os adeptos do nosso clube», acrescentou.

Jorge Mario Bergoglio, que será recordado como o Papa Francisco, era fã de futebol e sócio do San Lorenzo, clube que apoiava desde criança. Morreu, esta segunda-feira, em Roma, aos 88 anos.