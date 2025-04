Numa mensagem publicada no site oficial do organismo, Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, partilhou o «lamento e consternação pelo falecimento do Papa Francisco», esta segunda-feira, em Roma.

O dirigente recorda «um Homem de causas que, com a sua simplicidade e humildade, teve a capacidade de tocar o Mundo, acima de qualquer credo religioso».

«Que o seu legado de fraternidade seja seguido e honrado, assim como o seu ideal de uma Igreja para todos», desejou Pedro Proença.

Jorge Mario Bergoglio, que na história será lembrado como o Papa Francisco, faleceu, esta segunda-feira, aos 88 anos. Liderou a Igreja Católica desde 2013, na sequência da renúncia do Papa Bento XVI.