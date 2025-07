Uma semana depois da trágica morte de Diogo Jota e do irmão André Silva num acidente de viação, o plantel do Wolverhampton decidiu deslocar-se ao memorial que foi montado nas imediações do estádio Molineux.

A comitiva liderada por Vítor Pereira, treinador do clube, esteve vários minutos presente no local com o técnico português a deixar um ramo de flores e a terminar com uma oração.

De recordar, Diogo Jota foi jogador dos Wolves durante três temporadas entre 2017/18 e 2019/20, onde realizou 131 partidas e marcou 44 golos. Logo na época de estreia conquistou a segunda divisão inglesa.

Veja aqui o momento da homenagem dos Wolves a Diogo Jota: