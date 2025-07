As homenagens a Diogo Jota e a André Silva continuam. Andy Robertson e Arne Slot decidiram deslocar-se esta terça-feira a memorial que foi montado nas imediações do estádio do Liverpool para homenagear o falecimento trágico dos dois jogadores de futebol.

O lateral dos «reds» colocou um ramo de flores junto aos inúmeros cachecóis que cobrem o chão no jardim vizinho de Anfield, gesto repetido por Slot, o técnico do Liverpool. Nas imagens divulgadas pelo clube da cidade dos Beatles, é possível ver que Robertson deixou uma mensagem emotiva para Jota.

«MacJota, os nossos corações estão partidos, mas sentimo-nos gratos pelas memórias que nos deste. Nunca te vamos esquecer. Amo-te, irmão», escreveu o jogador escocês. De recordar, Robertson já tinha feito uma publicação na rede social Instagram, onde considerava o internacional português como «o jogador estrangeiro mais britânico» e carinhosamente o chamava de «MacJota».

Também a equipa feminina do Liverpool marcou presença esta terça-feira no memorial de Diogo Jota, com duas das jogadoras a assinarem o livro de condolências que está disponível nas instalações dos «reds».

De recordar, Diogo Jota e o irmão André Silva faleceram num grave acidente de viação na passada quinta-feira, dia 3 de julho, perto de Zamora em Espanha.