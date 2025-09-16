Brasil: sobrinho do ex-FC Porto Fernando morre aos 18 anos
Jovem sofreu um acidente grave em 2023 que o deixou paraplégico e vitimou o seu irmão
Jovem sofreu um acidente grave em 2023 que o deixou paraplégico e vitimou o seu irmão
O Vila Nova, clube do estado de Goiânia e que disputa a Série B brasileira, comunicou o falecimento, aos 18 anos, do seu antigo atleta Daniel Mariano, que era sobrinho do ex-jogador do Estrela da Amadora e do FC Porto, Fernando Reges.
O jovem sofreu um acidente grave de viação no final de 2023, que o deixou paraplégico e vitimou o seu irmão mais velho, Jhonny.
Daniel Mariano, que representou os escalões jovens do Vila Nova, acabaria por falecer quase dois anos depois, após o seu estado de saúde se ter deteriorado, tal como explicou o clube brasileiro.
NOTA DE PESAR— Vila Nova F.C. (@VilaNovaFC) September 16, 2025
O Vila Nova Futebol Clube manifesta profundo pesar pelo falecimento de Daniel Francisco Mariano, aos 18 anos. Daniel sofreu um grave acidente automobilístico no fim de 2023, que o deixou tetraplégico, e faleceu nesta terça-feira (16), em decorrência de complicações… pic.twitter.com/PNh0leKJye