O Vila Nova, clube do estado de Goiânia e que disputa a Série B brasileira, comunicou o falecimento, aos 18 anos, do seu antigo atleta Daniel Mariano, que era sobrinho do ex-jogador do Estrela da Amadora e do FC Porto, Fernando Reges.

O jovem sofreu um acidente grave de viação no final de 2023, que o deixou paraplégico e vitimou o seu irmão mais velho, Jhonny.

Daniel Mariano, que representou os escalões jovens do Vila Nova, acabaria por falecer quase dois anos depois, após o seu estado de saúde se ter deteriorado, tal como explicou o clube brasileiro.

