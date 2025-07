Depois do comunicado emitido na manhã desta quinta-feira acerca da morte de Diogo Jota, o Liverpool anunciou que abriu um livro de condolências que poderá ser assinado pelos adeptos.

Esse livro vai estar colocado na receção da bancada Anfield Road, a partir desta quinta-feira, até domingo. Também ficará disponível uma versão digital.

Os «reds» informaram ainda que as bandeiras do estádio foram colocadas a meia haste. As lojas e museus vão permanecer encerradas até segunda-feira, 7 de julho, assim como as visitas guiadas foram cancelas.

O Liverpool garantiu também que foi oferecido apoio a todos os funcionários, após a morte do internacional português, vítima de um acidente de viação em Espanha, juntamente com o irmão, André Silva.

