Morreu esta segunda-feira o estilista italiano Valentino Garavani, aos 93 anos, confirmou a sua fundação.

«Valentino Garavani morreu hoje na sua residência em Roma, rodeado dos seus entes queridos», pode ler-se num comunicado entretanto publicado por aquela entidade.

A Primeira-Ministra italiana, Giorgia Meloni, já reagiu à notícia, nas redes sociais, considerando que «Itália perde uma lenda, mas o seu legado continuará a inspirar gerações».

Valentino, maestro indiscusso di stile ed eleganza e simbolo eterno dell’alta moda italiana.

Oggi l’Italia perde una leggenda, ma la sua eredità continuerà a ispirare generazioni. Grazie di tutto. pic.twitter.com/hN5afQFSnp — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 19, 2026

