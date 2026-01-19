Morreu esta segunda-feira o estilista italiano Valentino Garavani, aos 93 anos, confirmou a sua fundação.

«Valentino Garavani morreu hoje na sua residência em Roma, rodeado dos seus entes queridos», pode ler-se num comunicado entretanto publicado por aquela entidade.

A Primeira-Ministra italiana, Giorgia Meloni, já reagiu à notícia, nas redes sociais, considerando que «Itália perde uma lenda, mas o seu legado continuará a inspirar gerações».

Saiba mais na CNN Portugal.

