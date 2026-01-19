Luto
Há 1h e 10min
Morreu, aos 93 anos, o estilista italiano Valentino
Um percurso passado entre Roma e Paris para levar a moda a todo o lado
Um percurso passado entre Roma e Paris para levar a moda a todo o lado
Morreu esta segunda-feira o estilista italiano Valentino Garavani, aos 93 anos, confirmou a sua fundação.
«Valentino Garavani morreu hoje na sua residência em Roma, rodeado dos seus entes queridos», pode ler-se num comunicado entretanto publicado por aquela entidade.
A Primeira-Ministra italiana, Giorgia Meloni, já reagiu à notícia, nas redes sociais, considerando que «Itália perde uma lenda, mas o seu legado continuará a inspirar gerações».
Valentino, maestro indiscusso di stile ed eleganza e simbolo eterno dell’alta moda italiana.— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 19, 2026
Oggi l’Italia perde una leggenda, ma la sua eredità continuerà a ispirare generazioni. Grazie di tutto. pic.twitter.com/hN5afQFSnp
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS