José Mourinho recorreu às redes sociais, esta sexta-feira, para reagir ao falecimento de Silvino Louro, antigo guarda-redes internacional português, que foi seu adjunto durante mais de década e meia.

O atual treinador do Benfica lamentou a perda do antigo colega e deixou uma garantia na despedida.

«Agora choro, mas vou conseguir rir, rir muito, falar de ti, recordar cada momento. Na família Mourinho és amado e continuarás vivo. Vou continuar a ouvir-te antes de cada jogo: "mano, vai correr bem”. Descansa, manitas», escreveu Mourinho, no Instagram, na descrição de uma publicação que conta com várias fotografias de ambos.

Silvino, que faleceu na quinta-feira, aos 67 anos, vítima de doença prolongada, trabalhou com Mourinho como treinador de guarda-redes em clubes como FC Porto, Chelsea, Inter de Milão, Real Madrid e Manchester United.