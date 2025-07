Começam a chegar as homenagens de toda o mundo do futebol e não só para lembrar a morte de Diogo Jota e do irmão André Silva, que faleceram esta quinta-feira num acidente de viação em Zamora, Espanha.

Ora, em Anfield Road, estádio do Liverpool, clube que Diogo Jota representava já é possível ver vários conjuntos de flores e cachecóis afetos aos reds e não só.

Também foi colocada a bandeira do clube a meia-haste, sinal de luto por parte do Liverpool.

Diogo Jota fez cinco épocas ao serviço do Liverpool onde conquistou um campeonato inglês, uma Taça de Inglaterra e duas taças da Liga Inglesa.

No outro clube de Inglaterra em que o internacional português jogou, o Wolverhampton, já começaram a ser colocados ramos de flores perto do estádio da equipa em homenagem a Jota.