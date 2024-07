O árbitro português Luís Godinho está de viagem para os Açores e recorreu às redes sociais para agradecer as mensagens de apoio na sequência da morte da mãe, que faleceu este domingo após uma queda de uma ravina, na Ribeira dos Caldeirões, em Nordeste, Ilha de São Miguel.

«A mais dura viagem da minha vida. Quis o destino que fizesse hoje, dia 8 de julho de 2024, pelas 12h35 mais uma viagem, desta feita de avião. De entre dezenas que já fiz, esta está e vai ser verdadeiramente a mais dura e mais difícil. A razão não se prende com férias nem com nenhum jogo internacional, mas sim na procura de respostas para as quais poucos ou nenhuns me conseguem responder. É uma dor imensa!», começou por escrever o árbitro alentejano, na rede social Instagram.

«Entre muitos murros no estômago que a vida já me deu, este foi inevitavelmente o mais forte e doloroso, ao ponto de me mandar ao chão. Apesar de muito revoltado com a vida, o imenso respeito, estima e amizade que nutro por todos vocês, fazem com que escrevesse algo para vos agradecer de coração a todas e a todos aqueles que se juntaram a mim e à minha família neste momento de dor», prosseguiu.

«Tenho de vos assumir que sempre pensei estar preparado para dirigir qualquer jogo, mas afinal não, chegou ontem o jogo e o momento para o qual nunca me preparei e para o qual não estou preparado», escreveu ainda.

Refira-se que a mãe de Luís Godinho, de 62 anos, desequilibrou-se enquanto tirava fotografias e sofreu uma queda de 20 metros.