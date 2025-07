O Manchester City recorreu às redes sociais, na manhã desta quinta-feira, para reagir às mortes de Diogo Jota, que faleceu – com o irmão André Silva – na sequência de um acidente de carro em Zamora.

«Todos no Manchester City estão chocados e tristes ao saber da notícia devastadora sobre o falecimento de Diogo Jota. Enviamos sinceras condolências à família, aos amigos e a todos do Liverpool neste momento difícil. Descansa em paz, Diogo.»

Everyone at Manchester City is shocked and saddened to learn about the devastating news regarding the passing of Diogo Jota.



We send our heartfelt condolences to his family and friends and everyone at Liverpool Football Club at this difficult time.



Rest in peace, Diogo.