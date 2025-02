O mundo do desporto despediu-se do professor Manuel Sérgio, que morreu aos 91 anos, lembrando o seu legado no ensino do desporto, no futebol e a influência no treino e preparação no futebol.

«Professor Manuel Sérgio, o filósofo, o Homem, o amigo... o meu grande amigo... Amanhã [quinta-feira], depois do jogo, já não terei a sua palavra feliz ou o seu comentário motivador. Vou ter muitas saudades suas, meu professor. Descanse em paz», escreveu o treinador do Fenerbahçe e antigo aluno, José Mourinho, na rede social Instagram.

Mourinho foi um de muitos que creditaram Manuel Sérgio como grande influência nas suas carreiras, lembrando o papel do «pai» da Motricidade Humana, enquanto conceito e prática, no trabalho no treino desportivo.

O candidato à presidência do Comité Olímpico de Portugal (COP), o antigo secretário de Estado do Desporto Alexandre Mestre, cita-o como «uma referência que nos deixa», com «obra notável».

«Não esqueço os momentos em que pude conviver com Ele, os livros e mensagens que me enviou, o que me ensinou. E o papel que desempenhou, quando estive no Governo, como Provedor da Ética no Desporto», escreveu, na rede social Facebook.

Outro candidato ao COP, o ainda presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) Fernando Gomes, considera que esta «partida deixa um vazio imenso».

«Manuel Sérgio foi um homem cativante, cuja sabedoria e conhecimento profundo transformaram a forma como encaramos o desporto. Sempre defensor de valores e princípios, ele foi um exemplo de integridade», notou.

Também candidato ao COP, Laurentino Dias, antigo secretário de Estado do Desporto, lamentou a morte de um «amigo de há muitos anos», com quem manteve contacto regular, profissional e pessoal, manifestando «enorme gratidão».

«Principalmente uma memória que será para sempre da humildade, simplicidade, inteligência e da generosidade do professor Manuel Sérgio. (...) Foi também meu companheiro no Parlamento, onde heroicamente foi deputado único de um partido que ele próprio criou. Era um homem grande e bom», recordou.

O futuro presidente da FPF, Pedro Proença, que ainda lidera a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), também lamentou a morte, considerando que o desporto no país perdeu «o seu maior pensador, o seu maior estudioso e um dos seus maiores entusiastas».

«Manuel Sérgio, que até ao fim da vida insistiu sempre que tinha muito para aprender, deixa um legado imortal que inspirou várias gerações de atletas e treinadores. Que os seus valores e os seus ensinamentos perdurem no tempo», pediu.

Também José Peseiro, ex-treinador de Sporting e FC Porto, entre outros, lamentou a perda de uma «mente absolutamente brilhante, pessoa fascinante e exemplo para qualquer um», um antigo professor e um amigo.

«Foi um privilégio, professor. Descanse em paz», escreveu outro antigo pupilo que é técnico de relevo em Portugal, Rui Vitória, atualmente ao serviço dos gregos do Panathinaikos.

O também antigo secretário de Estado Hermínio Loureiro lembrou o «filósofo fantástico» e as «conversas marcantes» que com ele manteve, com um «apaixonado pela vida, pelo desporto, pelo futebol e também pelo Belenenses», considerando que Portugal «fica mais pobre» pois «partiu um dos seus melhores».

«Foi um grande inspirador para várias gerações de dirigentes, treinadores, atletas e restantes agentes desportivos, pela sua capacidade de motivar, influenciar e valorizar a importância social e cívica do desporto», assinalou a Confederação do Desporto de Portugal.

No Belenenses, o clube do coração de que foi sócio desde 1955, é um «momento difícil», expressou o emblema da Cruz de Cristo em comunicado, lembrando o académico como antigo presidente da Assembleia Geral e «vice» da direção.

O presidente do Belenenses, Patrick Morais de Carvalho, resume o seu papel como «mentor de muitas gerações de desportistas». «Quando falava, todos se calavam, para ouvir com o silêncio que normalmente se dedica aos génios do pensamento», atirou, no Facebook.

A Associação Nacional de Dirigentes de Futebol (ANDIF) saudou o sócio honorário, «um verdadeiro cidadão, homem e senhor da restrita sociedade pensante, e indispensável para o humanismo», enquanto o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), que deu conta da morte, assinalou a «profunda tristeza» e o desejo de que «o seu espírito inovador e paixão pelo desporto continuem a inspirar futuras gerações».

O professor universitário e antigo deputado da Assembleia da República Manuel Sérgio morreu hoje aos 91 anos, informou o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), numa publicação na rede social ‘X’ (antigo Twitter).

Manuel Sérgio, nascido em Lisboa em 20 abril de 1933, dedicou a sua vida ao pensamento e ensino na área do desporto, tendo ainda acompanhado o percurso de alguns dos maiores treinadores portugueses, casos de José Mourinho, José Maria Pedroto e Jorge Jesus.

Além do trabalho efetuado em prol do desporto, Manuel Sérgio foi deputado na Assembleia da República entre 1991 e 1995, pelo Partido da Solidariedade Nacional, do qual foi o primeiro presidente.