Morreu Manuel Sérgio. O professor universitário, filósofo, autor de várias obras sobre desporto e ex-deputado da Assembleia da República faleceu esta quarta-feira, em Lisboa, aos 91 anos.

Numa nota partilhada nas redes sociais, o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) sublinha que «o seu legado no campo do desporto é imensurável, tendo sido um pioneiro e uma inspiração para muitos».

Manuel Sérgio nasceu a 20 de abril de 1933, em Lisboa. Licenciou-se em Filosofia pela Universidade Clássica de Lisboa e foi professor catedrático convidado da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade Técnica de Lisboa, professor catedrático da Universidade Fernando Pessoa e do Instituto Superior da Maia, bem da Faculdade de Educação de Física da Universidade Estadual de Campinas, no Brasil.